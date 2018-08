Robby straks miljonair dankzij vtm? 02 augustus 2018

Mag MSKA-leerkracht Robby Degryse zich miljonair noemen? Je ontdekt het vanavond in het gelijknamige vtm-programma. "Twee jaar geleden namen we met school deel aan de quiz 'De 12de man' op één", vertelt Robby. "Het productiehuis van die quiz contacteerde ons met de vraag of we wilden deelnemen aan de preselectie van een nieuwe quiz. Ik hapte toe. De opnames vonden in september plaats. Met een ploegje van op school quiz ik regelmatig. Bovendien lees ik veel non-fictie en onthoud ik vlot. Dat speelde in m'n voordeel", aldus Robby. "Nu ben ik vooral benieuwd naar de uitzending. Maar er echt een feestje van maken, lukt niet want vrijdagochtend vertrekken we vroeg op reis." Hoe Robby scoort, ontdek je vanavond om 20.30 uur op vtm. (CDR)