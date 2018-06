Rijtje schuiven om Bar Trésor binnen te kunnen 04 juni 2018

02u38 0 Roeselare Bar Trésor nam afgelopen weekend een meer dan vliegende start. Het werd zaterdagmiddag zo druk in de zomerbar langs de Meensesteenweg, dat de zaak mensen moest weigeren.

"Wat we verwachtten werd 's avonds tussen 22 en 23 uur realiteit", vertelt initiatiefnemer Francis Claeys. "Het werd te druk terwijl de capaciteit van de zomerbar is begrensd op 2.000 personen. Ook de parkings langs beide kanten van de weg stonden vol. Uit veiligheidsoverwegingen moesten we dan ook mensen weigeren. Vervelend, maar we zijn vooral tevreden dat alles heel rustig verlopen is. Er waren geen vechtpartijen en daar zijn we bijzonder blij om." Ook gisterenmiddag wou iedereen in Bar Trésor zijn en was het rijtje schuiven om binnen te kunnen. "Het eerste weekend was voor ons een leermoment. We wisten dat er wellicht nog enkele kinderziektes zouden opduiken maar het is aan ons om nu lessen te trekken voor de volgende weken en maanden. Zo was het soms heel lang wachten aan de bar om een drankje te bemachtigen en daagden enkele personeelsleden niet op. De komende dagen maken we werk van oplossingen zodat tegen donderdag alles op wieltjes loopt. Ondanks die schoonheidsfoutjes was iedereen lovend. Meer dan eens kregen we te horen dat Roeselare echt nood had aan een dergelijk concept." (CDR)