Rijksweg urenlang dicht na aanrijding 26 juni 2018

Een man van 57 uit Rumbeke is gisterennamiddag vlak bij zijn woning aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde rond half vier op de Rijksweg. Volgens getuigen kwam de man plots de gewestweg opgelopen. Een trucker die in de richting van Hooglede reed, kon een aanrijding niet vermijden. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde op dat moment in kritieke toestand. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het Kortrijkse parket de omstandigheden van het drama. De Rijksweg bleef urenlang, ook tijdens de avondspits, afgesloten voor alle verkeer, tussen de kruispunten van de Moorseelse- en de Meensesteenweg. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be. (VHS)