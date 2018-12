Rijksweg mogelijk pas tegen de avondspits weer open

VHS

12 december 2018

10u46 0 Roeselare Het ziet er naar uit dat de Rijksweg in Rumbeke pas tegen de avondspits weer zal opengesteld worden voor het verkeer dat in de richting van Izegem rijdt. De tachtig ton zware funderingsmachine die daar gisteren kantelde en zo twee rijstroken versperde, staat intussen weer recht maar de stabiliteit kan nog niet gegarandeerd worden.

De funderingsmachine die gisterenmorgen rond negen uur omviel langs de Rijksweg in Rumbeke, blijft het verkeer parten spelen. Gisteravond was de machine weer rechtgezet, dankzij de inzet van een 300 ton zware torenkraan. Daardoor waren de oorspronkelijk versperde rijstroken weer vrij. De Rijksweg bleef niettemin afgesloten in de richting van Izegem omdat de funderingsmachine eerst verankerd moest worden. Die klus werd dinsdagavond geklaard. Met de politie werd afgesproken dat deze morgen de stabiliteit van de machine zou gecontroleerd worden vooraleer de Rijksweg weer kon worden opengesteld. Intussen is gebleken dat nog niet alle gevaar is geweken en blijft de N36 dus dicht, zeker tot minstens na de middag. Soetaert-Soiltec (onderdeel van de Groep Jan De Nul) uit Oostende, de eigenaar van de omgevallen funderingsmachine, hoopt dat er tegen de avondspits wel groen licht kan gegeven worden. Dat zal echter alleen gebeuren als er geen risico meer bestaat dat de funderingsmachine opnieuw zou omvallen.