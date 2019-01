Rijbewijs ingetrokken na ongeval in de vroege uurtjes VHS

14 januari 2019

12u12 0

Een 26-jarige vrouw uit Roeselare raakte maandagmorgen rond kwart na vijf lichtgewond toen ze met haar auto om nog onbekende reden van de weg af raakte. Dat gebeurde langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Oekene. E.B. raakte de controle over haar Mazda Demio kwijt. Het voertuig belandde in de gracht en botste ook tegen een verlichtingspaal die er nog maar recent werd geplaatst na een ander ongeval op dezelfde plek. De bestuurster werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Ze legde een positieve ademtest af.