Riho flitst 11 augustus 2018

Agenten van politiezone Riho controleren op maandag 13 augustus de snelheid in Hooglede in de Hogestraat, de Grijspeerdstraat , de Ieperstraat, de Kortemarkstraat en de Bruggestraat. Op donderdag 18 augustus zijn er flitscontroles in Roeselare in de Kachtemsestraat en in de Kaaistraat. (CDR)