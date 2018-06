Riho flitst 14 juni 2018

02u38 0

Deze week zijn er geen aangekondigde snelheidscontroles op donderdag 14 juni in Izegem langs de Heilig Hartstraat, de Roeselaarsestraat, de Meensesteenweg, de Kortrijksestraat en de Rijksweg. Ook op zaterdag 16 juni zijn er snelheidscontroles in Hooglede langs de Grijspeerdstraat, de Grote Noordstraat, de Delaeystraat en de Bruggestraat. Op zondag 17 juni tenslotte wordt er geflitst in Roeselare langs de Ieperseaardeweg; de Ardooisesteenweg, de Meensesteenweg en de Diksmuidsesteenweg. (CDR)