Riho flitst 04 juni 2018

Agenten van de politizone Riho controleren de snelheid op dinsdag 5 juni in Hooglede langs de Gitsbergstraat, de Grijspeerdstraat, de Grote Noordstraat, de Delaeystraat en de Bruggestraat. Op woensdag 6 juni wordt er geflitst in Rumbeke langs de Blinde Rodenbachstraat en de Oekensestraat en in Roeselare langs de Ardooisesteenweg, de Meensesteenweg en de Diksmuidsesteenweg. De rest van de week zijn er geen aangekondigde snelheidscontroles.





(CDR)