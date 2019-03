Riho flitst CDR

15 maart 2019

Politiezone Riho kondigt voor het weekend geen snelheidscontroles aan. Volgende week wordt er wel geflitst. Op dinsdag 19 maart wordt de snelheid gecontroleerd in Hooglede langs de Gitsbergstraat, de Stationsstraat, de Roeselarestraat, de Bruggestraat en de Delaeystraat. Op woensdag 20 maart wordt de snelheidsradar opgesteld in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Mandellaan, de heirweg, de Izegemseaardeweg en de Ardooisesteenweg. Op vrijdag 22 maart tot slot worden snelheidsboetes uitgedeeld in Izegem langs de Leenstraat en de Prins Albertlaan.