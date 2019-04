Riho controleert de snelheid CDR

12 april 2019

Politiezone Riho kondigt een reeks snelheidscontroles aan voor komende week. Op dinsdag 16 april wordt de snelheidsradar opgesteld in Hooglede langs de Bruggestraat en de Roeselarestraat. Op woensdag 17 april kan je geflitst worden in Roeselare langs de Mandellaan, de Meensesteenweg, de Hoogleedsesteenweg, de Oostnieuwkerksesteenweg en de Oude Zilverbergstraat. Vrijdag 19 april wordt de snelheid gecontroleerd in Izegem langs de Prinsessestraat, de Gentseheerweg, de Ambachtenstraat, de Lodewijk de Raetlaan en de Prins Albertlaan. Op zaterdag 20 april matig je best je snelheid in Roeselare langs de Iepersestraat, de Mandellaan, de Ardooisesteenweg en de Heirweg. Op zondag 21 april tot slot worden snelheidsovertreders op de bon geslingerd langs de Meensesteenweg, de Hoogleedsesteenweg, de Diksmuidsesteenweg en de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare.