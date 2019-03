Riho controleert de snelheid CDR

23 maart 2019

Agenten van de Politiezone Riho controleren op maandag 25 maart de snelheid in Rumbeke, langs de Diksmuidsesteenweg, de Ardooisesteenweg, de Moorseelsesteenweg en de Iepersestraat. Op dinsdag 26 maart wordt de snelheisradar opgesteld in Izegem langs de Heilig Hartstraat, de Ardooisestraat, de Kachtemsestraat, de Gentseheerweg en de Roeselaarsestraat. Op woensdag 27 maart worden snelheidsduivels geklist in Hooglede langs de Amersveldestraat en de Rijksweg. Op vrijdag 29 maart tot slot matig je best je snelheid in Roeselare langs de Iepersestraat, de Beversesteenweg, de Groenestraat en de Sint-Elooiswinkelsestraat.