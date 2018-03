Reuzentwister maakt straten warm voor Buitenspeeldag 01 maart 2018

02u44 0 Roeselare Sommigen merkten al op dat er vorige week plots gekleurde bollen op het Stationsplein verschenen. Gisteren bleek het om een initiatief van de Jeugddienst te gaan. De bollen vormen samen een reusachtige versie van het gezelschapsspel Twister.

Het spel werd gisterenochtend uitgetest. Niet zomaar, maar met een doel. Via de reuzentwister willen ze de Buitenspeeldag op woensdag 18 april in de kijker zetten. "De eerste woensdag na de paasvakantie wordt voor de kinderen opnieuw het hoogtepunt van het jaar om buiten te ravotten", aldus Koen Verledens. "Zoals elk jaar wordt er ook in Roeselare weer stevig buiten gespeeld en roepen we alle straten, wijken, buurten op om opnieuw massaal een speelstraat te organiseren op de buitenspeeldag. Zo krijgen de kinderen de ruimte om zich een namiddag uit te leven in een autovrije straat. De stad voorziet promo, verzekering en komt langs met een leuk gadget." Een speelstraat aanvragen doe je via http://spelenmetdestad.roeselare.be/buitenspeeldag-2018. (CDR)