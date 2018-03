Retrodag in Kringwinkels op 10 maart 07 maart 2018

Liefhebbers van retrospulletjes kunnen op zaterdag 10 maart hun hart ophalen in De Kringwinkels van Roeselare, Tielt, Izegem en Torhout. De Kringwinkels halen dan voor de jaarlijkse retrodag letterlijk alles uit de kast. Talloze materialen uit de fifties, sixties en seventies worden die dag te koop aangeboden. Daar worden ook deuntjes uit de oude doos aan toegevoegd, terwijl er in de eco-bar uiensoep, speciale croques en een stukje taart op het menu staan. Het prijskaartje van de leukste hebbedingen is weliswaar iets steviger dan van de andere kringspullen. De opbrengst wordt gebruikt voor sociale tewerkstelling. (SVR)