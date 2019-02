Restorecensie Bistro Retro Grill **** CDR

27 februari 2019

10u00 0 Roeselare Bistro Bello was jarenlang een referentie in Roeselare als het om de Italiaanse keuken ging. In mei vorig jaar nam Alain De Boeck de zaak over en pakte hij uit met een totaal nieuw concept: Bistro Retro Grill. Je kan moeilijk appelen met peren vergelijken, maar toch namen wij de proef op de som. Kan Bistro Retro Grill de grote schoenen van z’n voorganger vullen?

In een grillrestaurant komt er traditioneel vooral vlees en vis op het bord. Riskant dus om er te gaan tafelen met een vegetariër. Maar de eerste punten waren al verdiend zodra we de kaart opensloegen. Tussen de veelheid aan gerechten prijkten er zowel tussen de voor- als de hoofdgerechten enkele vegetarische opties. En ook het hapje bij het aperitief bevatte vlees noch vis. We kozen voor de aperitief maison en leerden dankzij de behulpzame bediening onmiddellijk hoe een hibiscusbloem eruitziet en smaakt. Lekker!

Als voorgerecht kiest m’n tafelgenoot voor bruschetta’s met tomaat. Het tweede gerecht dat op tafel komt is de carpaccio van tonijn. Aan de overkant van de tafel gaat de duim goedkeurend in de hoogte. Ook de carpaccio valt in de smaak. Flinterdun gesneden zoals het hoort en met enkele sausjes die het gerecht wat pit bezorgen. We gaan verder met de vegetarische pasta en de Argentijnse steak met champignonsaus, een slaatje en frietjes. De pasta is een ruime portie en meer een gerecht dat ze op de kaart moeten hebben voor het geval er eens een vegetariër opduikt. De steak daarentegen is perfect gebakken en mals, de frietjes huisgemaakt en het slaatje knapperig en vers. Maar het element dat het gerecht echt af maakt, is de champignonsaus. Die is huisbereid, bulkt van de verse champignons en werkelijk overheerlijk. Hoewel we meer dan voldaan zijn, wil deze zoetebek nog een dessert proeven. We kiezen een coupe advocaat en een artisanale chocomousse van 64% cacaogehalte. Op de coupe niets aan te merken. De chocolademousse verrast. Door het hoge cacaogehalte is het geen mierzoet dessert maar een perfecte afsluiter.

Bistro Retro Grill is culinair dus een aanrader. De sfeer is er los en de bediening vriendelijk. Het interieur kreeg een retro toets en voor wie benieuwd is naar de kunsten van de chef kan alles meevolgen dankzij de open keuken.

Nog dit. Bistro Retro Grill is te vinden achter het Zuidpand dat straks moet wijken voor een nieuw woonproject. De bereikbaarheid zal door die werken wellicht wat moeilijker worden, maar laat je hierdoor niet afschrikken. Chef Alain weet wat hij doet achter het fornuis.

Bistro Retro Grill, Verwerijstraat 18, 8800 Roeselare. Tel.: 051/77.77.51. Info: www.bistroretrogrill.be

Voorgerecht: 4-18,50 euro. Hoofdgerecht: 14-30 euro. Nagerecht: 5-9 euro

Woensdag, donderdag en zondag doorlopend open van 11 tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag tot 23 uur

Onze score:

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10