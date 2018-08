Restaurant Mutcha sluit de deuren 10 augustus 2018

Morgen kun je voor de laatste keer de voeten onder tafel schuiven bij Mutcha. Het restaurant in de Sint-Alfonsiusstraat staat over te nemen. Uitbaters Broos Vyncke (30) en Siegfried Vercruysse (33) kiezen voor een nieuwe uitdaging, met meer vrije tijd. De omgeving van de Paterskerk verliest zo in enkele dagen niet één, maar twee horecazaken. Eerder kon je in deze krant al lezen dat Sharon Ramboer op 14 augustus stopt met tapasrestaurant La Escalera en zich focust op het KOERSkaffee, maar enkele dagen eerder sluit om de hoek ook restaurant Mutcha de deuren. 4,5 jaar geleden openden gastheer Broos Vyncke en chef Siegfried Vercruysse hun zaak in een art deco/art nouveau burgerwoning. Het restaurant was een schot in de roos. "Ons concept viel en valt enorm in de smaak", vertelt het duo. "We combineren een gemoedelijke sfeer met een gastronomische keuken."





Vanaf dag één had Broos een einddatum op het restaurant gekleefd. Tien jaar, niet meer, maar straks sluit Mutcha al na 4,5 jaar. "Er deden zich voor ons allebei andere kansen voor", legt Broos uit. "Vanaf 2 september ga ik aan de slag in Het Bierkasteel in Izegem. Ik zal er als barman werken, 38 uur per week. Daarnaast ben ik ook een project aan het opstarten voor originele, kunstzinnige zaken in Roeselare."





Siegfried nam zelf een zaak over. "Traiteur De Fijne Kost in Wevelgem, waar ik als kind al over de vloer kwam. Uitbaters Geert en Sonia Bekaert lieten de traiteurzaak na 27 jaar over en ik greep mijn kans. Op 31 augustus ga ik er van start."





"Ik voel me de laatste tijd een beetje slaaf van het restaurant", besluit Broos. "Ik ben aan het aftellen." Reserveren kan nog op 0496/29.24.69 of op restaurantmucha.com. (CDR)