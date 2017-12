Responsible Young Drivers klaargestoomd voor oudejaarsnacht 02u36 0 Foto Couvreur Enkele jongeren bij instructeur Carlo. Roeselare Elf jongeren hebben gisteren bij de Roeselaarse rijschool Secura een rijvaardigheidstest afgelegd. Want zij zullen op oudejaarsnacht het stuur overnemen van de feestvierders.

"De test is geen examen", duidt instructeur Carlo Coolsaet. "We checken vooral of ze vlot overweg kunnen met de wagen van iemand anders en of ze kunnen omgaan met feestneuzen die ze niet kennen." Een van de vrijwillige chauffeurs is de 24-jairge Kim Mylle uit Brugge. "Ik was vorig jaar al geïnteresseerd in de nieuwjaarsactie, maar studeerde toen nog. Mijn examens en thesis slorpten alle aandacht op Dit jaar is wél ideaal. Veel van m'n vrienden zijn verhuisd of blijven plakken in hun studentenstad, waardoor ik niet echt plannen had op oudejaar." Vorig jaar kregen Responsible Young Drivers 250 oproepen uit West-Vlaanderen. Tussen middernacht en 6 uur s' morgens kan je bellen naar het nummer 0902/12345. (CDR)