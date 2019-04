Repair Café in RSL Op Post CDR

10 april 2019

09u11 0

RSL Op Post, het vroegere postkantoor langs de Brugsesteenweg, opent op zondag 14 april de deuren voor een Repair Café. Heb je kapotte spullen die misschien nog kunnen worden opgeknapt, hersteld of gestikt worden? Ga dan zeker eens piepen en neem je te herstellen toestel, broek of hemd, fiets, stoel of tafel gewoon mee. Naast het herstellen kan jein het Repair Café ook terecht voor onderhoud van fietsen, op punt stellen van je laptop of PC en het slijpen van messen. Het Repair Café is te bezoeken van 12 tot 17 uur.