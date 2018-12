REO-veiling beleefde absoluut recordjaar Tomaat stoot prei van de troon als populairste groente Valentijn Dumoulein

31 december 2018

17u49

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Roeselare De REO-veiling heeft er zijn beste jaar ooit op zitten. Ze boekte een jaaromzet van meer dan 184,5 miljoen euro. Daarmee doet ze het negen miljoen euro beter dan vorig jaar, goed voor een stijging van 5,3 procent. De aanvoer bleef ondanks de droogte quasi gelijk.

De jaaromzet van 2017 staat in de top drie van beste resultaten ooit voor de REO-veiling, maar in 2018 verpulverde ze het absolute record. “Vooral de tomaten hebben het dit jaar erg goed gedaan”, vertelt directeur Paul Demyttenaere. “Zij waren goed voor een omzet van meer dan 33 miljoen euro en doen het daarmee beter dan de prei. Die klopt dit jaar af op 28 miljoen euro omzet, terwijl ze vorig jaar nog goed was voor 30 miljoen euro omzet. Het weer zal er vast voor iets tussen zitten, maar daarnaast zien we in de sector een verschuiving van blad- naar vruchtgroenten. Ook wij sprongen op de kar en die tendens zal zich ook volgend jaar verder blijven zitten. Recht tegenover de REO-veiling komt er straks tien hectare glastuinbouwzone bij met oa. extra plaats voor tomaat. Ook in Frankrijk breiden we dat aanbod uit.” Serresla verkocht dan weer minder. Ook mini-groentjes zijn aan een opmars bezig. Vooral rond de feestdagen blijken ze zeer gegeerd

Schaarste door droogte

“Het was desondanks een jaar met twee gezichten”, vertelt Paul Demyttenaere. “Eind maart noteerden we een omzetdaling van veertig procent. Die was te wijten aan de milde winter van 2017 en de overproductie die daaruit voortvloeide. Daardoor was er even onrust in de sector en dan vooral omtrent groenten als witloof, prei en sla. In april was er gelukkig een kentering en in de zomer kwam de motor weer helemaal op gang. De droogte zorgde voor schaarste en dat deed de prijzen stuwen. ” De prijs voor tomaten daalde 0,13% in vergelijking met het jaar daarvoor, courgettes -0,88 en prei -0,12%. Bloemkolen, komkommers en aardbeien haalden dan weer hogere prijzen.

Net als vorige zomer hadden we in juli en augustus opnieuw lang periodes van droogte. “De schade bleef in vergelijking met vorig jaar al bij al nogal beperkt”, klinkt het. “We noteerden in het najaar een mincijfer van 0,6 procent, dus dat was vrij miniem. Onze producenten hebben in die moeilijke periode alles gegeven om hun groenten tot de oogst te krijgen. Ze zijn op dat vlak innovatief én creatief.” De droogte in gedachten heeft de directeur nog een boodschap voor de politici. “We moeten blijven inzetten op meer infrastructuurwerken. Meer bufferbekkens is niet alleen in het belang van het publiek, maar landbouwers kunnen het water ook in periodes van schaarste gebruiken. Het oppompverbod deze zomer was voor een stuk paniekvoetbal en in de toekomst moeten we dat toch vermijden.”

Noord-Frankrijk

België en Frankrijk blijven de belangrijkste afzetmarkten voor de veiling. “De Noord-Franse markt is voor ons een tweede thuismarkt. Die twee landen worden op exportvlak gevolgd door Duitsland, Spanje en het Oostblok”, geeft de directeur nog mee. Vooruitblikken naar 2018 vindt hij niet makkelijk. “Er is na de lange periode van droogte en de warme zomer nog steeds sprake van schaarste, dus dat zal nog wel even aanhouden. “