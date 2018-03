Renners koning in hotel Mercure FITNESS, PRIVILEGE LOUNGE EN ETEN NAAR VOORKEUR CHARLOTTE DEGEZELLE

24 maart 2018

02u56 0 Roeselare Te midden de voorjaarsklassiekers zoemt het van bedrijvigheid in het hotel waar jaarlijks meerdere wielerploegen, inclusief wereldkampioen Peter Sagan, verblijven. Het Mercure Hotel zet dan ook alles op alles om de renners in de watten te leggen.

Met de E3 Harelbeke net achter de kiezen en Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen de komende dagen op de agenda regeert Koning Koers momenteel over Vlaanderen. Dat is in de regio nergens duidelijker dan op het Accent Business Park. De parkings aan de voor- en achterkant van het Mercure Hotel zijn herschapen tot ware wielerdorpen.





Voor hotelmanager Cédric Decaestecker zijn het meer dan drukke tijden, maar als liefhebber van de sport geniet hij met volle teugen. "Het is zo leuk als je een Facebookbericht krijgt van Marcus Burghardt of als Peter Sagan je bij z'n aankomst bij de voornaam noemt en zegt dat het fijn is om je terug te zien", lacht hij. "Maar de periode van de voorjaarsklassiekers is er vooral eentje van letterlijk alle hens, en zelfs een viertal extra werkkrachten, aan dek. Momenteel verblijven hier vier wielerploegen: Bora-Hansgrohe, Roompot-Nederlandse Loterij, Team Dimension Data en Nippo-Vini Fantini. Waarom ons hotel zo populair is bij de ploegen? De ligging centraal in West-Vlaanderen, vlak bij de snelweg, en de vele ruimtes die we zowel binnen als buiten ter beschikking hebben voor hun vloot wagens, het geven van persconferenties, het organiseren van teambesprekingen enzovoort. We zijn al maanden bezig met de voorbereidingen voor hun komst."





Verzoek

Hoewel gewone gasten ook welkom zijn en de vaste activiteiten doorlopen, zijn de renners even heer en meester. Al hun verlangens worden zo goed als mogelijk ingevuld. "Als we voorzien hebben om vis en kalfsvlees te serveren, maar een ploeg wil per se kip met broccoli dan is het aan ons om daar direct op in te spelen. Hetzelfde als ze plots een extra kamer nodig hebben", vertelt Cédric.





Maar het gaat nog verder. Het hotel wordt zelfs aangepast op verzoek van de sportmannen. "Zo voorzagen we dit jaar buiten extra aansluitingen voor elektriciteit en water, grotere bedden in de kamers en op de vijfde verdieping richtten we een nieuwe fitness en een privilege lounge in waar de renners afgezonderd kunnen chillen."