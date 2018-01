Rémy Werbrouck uit Gits is nieuwjaarsbaby 02u39 0 Sam Vanacker Joke Deceuninck en Dries Werbrouck uit Gits met de kleine Rémy.

De eerste baby van 2018 in onze regio heet Rémy Werbrouck. Hij kwam om 1.22 uur ter wereld in AZ Delta in Roeselare en is het tweede zoontje van Joke Deceuninck (33) en Dries Werbrouck (35) uit Gits. Het kersverse broertje van Robbe (2) meet 51,5 centimeter en weegt 3,56 kilogram. Ouders Joke en Dries hadden bewust niets gepland met oudejaar. "Ik was uitgerekend voor 31 december", vertelt Joke. "Rond 19 uur zijn de weeën begonnen en zijn we naar het ziekenhuis vertrokken. Eerst gingen we er eigenlijk van uit dat Rémy nog in 2017 geboren zou worden, maar daar heeft hij anders over beslist. Om klokslag twaalf uur was ik nog in arbeid. De vroedvrouw suggereerde al lachend dat we zouden kunnen aftellen, maar daar hebben we toch voor bedankt", lacht de mama. "Eigenlijk maakte het ons weinig uit of Rémy nu in 2017 of in 2018 geboren zou worden", vult papa Dries aan. "Het belangrijkste is dat hij gezond is." (SVR)