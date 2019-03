Relletjes op tribune Schiervelde en dan... een knal: Rode Kruis oefent rampscenario Hans Verbeke

16 maart 2019

18u45 8 Roeselare Het scenario van de oefening van het Rode Kruis West-Vlaanderen op Schiervelde was wel degelijk een rampscenario: na relletjes tijdens een jeugdinterland en een explosie in een frietkraam vlakbij ontstaat er een bloedbad. Hogeschool Vives filmde de oefening met 360°-camera’s. De beelden worden door middel van VR-bril gebruikt in de opleiding Maatschappelijke Veiligheid.

Tientallen vrijwilligers van het Rode Kruis, aangevuld met medisch personeel van de ziekenhuizen in Roeselare, Izegem en Kortrijk, tekenden zaterdag present op Schiervelde. “Onze Dienst Sociale Interventie (DSI) wordt ingezet, maar ook de stad Roeselare draagt een steentje bij door de inzet van het PSH-netwerk, dat instaat voor de psycho-psyche-sociale hulpverlening”, zegt Peter Warlop, communicatieverantwoordelijke voor het Rode Kruis in onze provincie. “Bij de oefening zijn zowat 300 mensen betrokken. We testen verschillende procedures uit die bij rampsituaties kunnen gebruikt worden. Na evaluatie zal blijken hoe nuttig die zijn.”

Relletjes op de tribune en dan... een knal

Het begin van de rampoefening op Schiervelde speelde zich af op een van de tribunes. Tijdens een wedstrijd - met simulanten van hogeschool Vives op het terrein - breken op de tribune relletjes uit met supporters. Er raken mensen gewond. Het aantal slachtoffers loopt op als even later een frietkraam ontploft dat vlakbij staat. Dat is het sein voor een volledige ontplooiing van de hulpdiensten. De gewonden worden getrieerd, ter plaatse verzorgd en weggebracht met een ziekenwagen. Ooggetuigen, mensen in shock, supporters die familie zijn van slachtoffers worden opgevangen. In het stadhuis van Roeselare wordt een call-center lange tijd bestookt door telefoontjes van ongeruste mensen op zoek naar informatie.

Oefening compleet geregistreerd met camera’s

Opgemerkte simulanten bij de rampenoefening waren enkele tientallen studenten die in hogeschool Vives de opleiding Maatschappelijke Veiligheid volgen. Ook aanwezig: docent Nils Vandenbroucke die in z’n vrije tijd ook provinciaal verantwoordelijke is voor DSI (Dienst Sociale Interventie) bij het Rode Kruis in onze provincie. “Met behulp van 360°-camera’s en drones brengen we vandaag de uitrol van de medische diensten in beeld”, zegt hij. “Dat zal ons toelaten om straks, in het vak ‘Crisisbeheer en Noodplanning’, de studenten in de les een unieke inkijk te geven in de rampenoefening. Het gebruik van een VR-bril (virtual reality) zal voor een buitengewoon leereffect zorgen.”