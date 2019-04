Registratie als orgaandonor voortaan ook digitaal CDR

09 april 2019

17u05 3

Sinds maandag 8 april kunnen de inwoners van Roeselare zich ook online als orgaandonor registreren. Tot voor kort kon je dit door langs te gaan bij de dienst Burgerzaken. De voorbije jaren registreerden zo ruim 1.100 inwoners zich als orgaandonor. Maar liefst de helft daarvan registreerde zich op zondag 23 september 2018 naar aanleiding van een opgezette actie door het VTM programma “Make Belgium Great Again”. Na die geslaagde zet de stad nu een volgende stap om de registratie als orgaandonor te vergemakkelijken. Je kan het voortaan gewoon van thuis. Via het digitaal loket van de stad kan je je, na het aanmelden met de elektronische identiteitskaart, in enkele klikken als orgaandonor laten registreren. Na de verwerking van de registratie in het rijksregister, krijg je een attest van de registratie toegestuurd via e-mail. Doordat formeel aangegeven hebt dat je orgaandonor wil zijn, hoeven je nabestaanden hier niet meer over te beslissen. Via hetzelfde formulier is het trouwens ook mogelijk om je expliciet te verzetten tegen orgaandonatie.

Meer over VTM

Burgerzaken

gezondheid