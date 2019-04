Regiogenoten sneuvelen in Knockouts The Voice CDR

13 april 2019

Met Jennifer Berton en Wannes Beernaert uit Roeselare en Wingenaar Tars Van Haecke traden gisteren drie streekgenoten aan in de Knockouts van het vtm-programma The Voice van Vlaanderen. Helaas wist niemand zich te plaatsen voor de volgende ronde. Jennifer bracht The Power of Love van Céline Dion en kreeg lovende kritiek van haar coach Natalia. “Je bent een schat van een mens”, oordeelde zij. “Maar je was heel nerveus en ook een beetje bang van dit nummer. Maar we hebben gekozen omdat we wisten dat je het kon ‘nailen’. Wat je hier getoond hebt is echt straf.” Maar helaas niet straf genoeg om door te gaan naar de Battles.

Wannes en Tars namen het als leden van team Bart Peeters tegen elkaar op met respectievelijk Candy van Paola Nutini en Envoi van Absynthe Minded. Natalia was vol lof over Wannes z’n performance. “Hij heeft er echt een Wannesnummer van gemaakt”, oordeelde coach Bart Peeters op zijn beurt. Inzake Tars zijn prestatie benadrukte hij dat Tars een volledig eigen bewerking bracht van Envoi. Koen Wauters gaf onmiddellijk toe dat hij zich bij het horen van dit nummer wel gedraaid zou hebben in de Blind Auditions. Toch eindigt ook voor hen hun deelname aan The Voice net voor de Battles.