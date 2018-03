Regen spelbreker voor carnavalsstoeten 05 maart 2018

Het 34ste Rodenbachcarnaval in Roeselare, met op zaterdag het kindercarnaval in de tent en op zondag de stoet, heeft wat minder volk op de been gebracht dan vorig jaar. Grootste spelbreker was de aanhoudende motregen. 36 knotsgekke carnavalsgroepen gaven het beste van zichzelf. Hoogtepunt waren onder meer een mooi aangeklede groep Flintstones en het Noord-Koreaanse leger, inclusief Trump op een uit de kluiten gewassen raket. Ook in Tielt werd carnaval gevierd, al viel de opkomst daar nog een flink stuk meer tegen dan in Roeselare. 25 groepen reden uit, maar deden dat voor bitter weinig volk. (SVR)