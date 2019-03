Recyclagepark krijgt facelift: grondige herinrichting en nieuwe perscontainers Sam Vanacker

11 maart 2019

13u03 0 Roeselare Het recyclagepark van Roeselare heeft een facelift gekregen. Voortaan is er een duidelijker onderscheid tussen de drie verschillende afvalsoorten, terwijl ook geïnvesteerd werd in nieuwe perscontainers. De herinrichting moet de doorstroom verbeteren en door de nieuwe perscontainers is minder containertransport nodig.

“Aan de in- en uitgangen van het containerpark op de Oostnieuwkerkesteenweg is niets veranderd en ook de weegbrug staat nog op dezelfde plaats, maar aan de interne mobiliteit hebben we flink gesleuteld”, zegt Koen Van Overberghe van MIROM. “Wie afval mee heeft voor de groene fractie, kan voortaan aan de buitenkant van het park blijven rijden. Centraal zijn de oranje en de rode groep nu samen gegroepeerd, wat het verkeer vlotter moet doen verlopen. We hebben al borden opgehangen en als het wat droger wordt, gaan we ook gekleurde lijnen schilderen op de grond, zoals in ziekenhuizen. De eerste reacties over de herinrichting zijn alvast positief.”

1,7 miljoen euro

Tegelijk is MIROM bezig met de vernieuwing van de containers in alle Roeselaarse recyclageparken. MIROM heeft 23 nieuwe perscontainers en 123 nieuwe klassieke containers gekocht, goed voor een investering van 1,7 miljoen euro. “De nieuwe perscontainers bieden niets dan voordelen”, gaat Van Overberghe verder. “De capaciteit is verviervoudigd, waardoor we per jaar 1.200 transporten uitsparen. Onze nieuwe papierpers alleen al betekent een reductie van vierhonderd transporten naar honderd transporten per jaar. Minder CO2-uitstoot dus. En minder afvoer van containers betekent ook een veiliger situatie voor de bezoekers.”