Recordaantal kandidates voor verkiezing Miss Batjesprinses: “Ik zie in veel dames potentiële missen” CDR

03 maart 2019

20u28 0

Bij Garage Cornette werden de kandidates voor de vierde editie van Miss Batjesprinses voorgesteld. Organisatrice Yana Parmentier-Leman is apetrots want nooit eerder had ze zoveel finalistes. “15 meisjes dingen mee naar de kroon, een exemplaar die ik voor het eerst trouwens zelf liet maken”, vertelt ze. “Vijf van hen, en twee extra dames, nemen ook deel aan de Face of Beauty verkiezing. Ik vermoed dat de interesse voor de verkiezing gestegen is doordat deze voor het eerst niet meer georganiseerd wordt op de Grote Markt tijdens de Batjes, maar op 6 juli om 20 uur in zaal Ocar in Rumbeke. Die locatie, waar we echt alles ter beschikking hebben wat we nodig hebben, geeft de verkiezing meer sérieux. Maar tegelijkertijd betekent het wel een pak extra voorbereidingswerk. Het wordt straks een heel moeilijke keuze, quasi onmogelijk zelfs. Er zitten enkele heel sterke kandidates tussen en ik zie in veel dames zelfs potentiële missen.”

De meisjes die dromen enkel dromen van het kroontje van Miss Batjesprinses zijn Lotte Beeckaert (17) uit Roeselare, Melissa Verhaeghe (28) uit Wevelgem, Jessy Malysse (20) uit Avelgem, Celine Cool (18) uit Roeselare, Zoë Sieuw (19) uit Kortrijk, Xena Laruwye (18) uit Rumbeke, Ambert Waffelaert (19) uit Sint-Denijs, Julie Six (27) uit Zonnebeke, Shana Claerhoudt (25) uit Knokke en Jitske Van Coillie (22) uit Roeselare. Jamie Lee Soenens (19) uit Roeselare, Luna Timmermans (19) uit Brugge, Merel Decapmaker (18) uit Roeselare, Indra Parmentier (23) uit Menen en Sylvie Pelgrim (23) uit Nieuwpoort mikken zowel op de titel van Miss Batjesprinses als Face of Beauty. Quirina Steenacker (26) uit Puurs en Anaïs Vande Keere (16) uit Brugge gaan enkel voor de overwinning bij Face of Beauty. “Vanaf nu start hun promocampagne”, weet Yana. “Er staan nog wel enkele repetities, een verrassingsuitstap en een fotoshoot gepland, maar voor de rest hebben ze alles zelf in handen. Ik wil dat ze verantwoordelijkheid nemen want dat is wat ik verwacht in een miss. Ze moeten tonen dat ze de titel verdienen.”