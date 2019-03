Rechter doorprikt leugens tijdens twee uur durend kruisverhoor: overvallers café De Nieuwe Ruiter krijgen voorwaardelijke celstraf Lieven Samyn

13 maart 2019

13u21 0 Roeselare Twee broers van 19 en 21 jaar uit Roeselare en hun twee vrienden uit Luxemburg zijn woensdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf voor een overval op café De Nieuwe Ruiter. Pas op de zitting vielen de broers - door verklaringen van hun Luxemburgse kompanen - door de mand. “Hun eerste verklaringen zijn leugens”, concludeerde de rechter.

Op 30 december 2017 lieten uitbaters Jurgen Grymonprez en Heidi Tuyte rond 1 uur de rolluiken van het café in de Iepersestraat naar beneden. Drie stamgasten deelden de laatste stoten aan de biljarttafel uit toen plots iemand op het rolluik bonkte. Jurgen ging kijken wat er aan de hand was en stond oog in oog met een gemaskerde man. Die zette het uiteindelijk op een lopen en sprong wat verder in een klaarstaande Volkswagen Beetle. De wagen stoof met gierende banden weg en reed op de uitbater af, die moest springen voor zijn leven. Op het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg en de Westlaan in Roeselare kon de politie het voertuig klemrijden. In de wagen lag inbrekersmateriaal en een bivakmuts.

In geldnood

Achter het stuur zat Sabih B. (19) uit het Luxemburgse Aarlen, Philip V. (19) uit het Luxemburgse Neufchateau zat ernaast en de broers Mathias (21) en Mathieu D. (19) uit Roeselare zaten op de achterbank. De Luxemburgers ontkenden dat ze bij de mislukte overval betrokken waren, de twee broers beweerden dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Mathias D. had die avond met zijn oude studiegenoot Philip V. afgesproken voor een reünie. “We zouden iets gaan drinken, maar plots stelden we vast dat de twee Luxemburgers geen geld hadden en plannen smeedden om het café te overvallen”, beweerden ze.

Wapen

Pas na een twee uur durend kruisverhoor door rechter Guido Casier op de zitting kwam de waarheid aan het licht. “De twee broers wisten vooraf wel af van de plannen”, zeggen de Luxemburgers. “Meer zelfs: zij namen het initiatief en Mathias zorgde voor het wapen. Tijdens onze vlucht gooide hij het door het raam van de auto. De broers waren er ook bij toen we voor de overval in Staden twee nummerplaten van een auto stalen omdat de auto niet zou kunnen opgespoord worden.” Daags na de mislukte overval vond een voorbijganger in de Groenestraat in Roeselare inderdaad een wapen met één kogel in de lader. Samen uit, samen thuis, oordeelde de rechter. Hij verwees de verklaringen van de broers naar het rijk der fabelen gaf de vier verdachten dezelfde straf: zes maanden voorwaardelijke celstraf.

De café-uitbaters besloten enkele maanden na de overval het café te sluiten. “Na twee inbraken en die mislukte overval is de maat vol”, vertellen ze. “Het is te gevaarlijk geworden om nog café te houden. We houden er mee op en gaan opnieuw uit werken.”

In de zomer van 2018 kwamen de twee broers opnieuw in aanraking met het gerecht. Samen met drie andere jongeren takelden ze op de Batjes in Roeselare chiroleider Wannes Steyaert (26) zwaar toe bij een vechtpartij aan ’t Kaashoeveke op de Ardooisesteenweg in Roeselare. Dat proces staat hen nog te wachten.