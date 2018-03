Rechter bijzonder mild na dodelijk ongeval met fietsster 28 maart 2018

02u37 0 Roeselare Een 67-jarige vrouw die in november 2016 een ongeval veroorzaakte dat uiteindelijk het leven kostte aan fietsster Ginette Vandaele (70), moet een boete van 150 euro betalen. Normaal gezien spreekt de politierechter ook een rijverbod uit maar omwille van verzachtende omstandigheden gebeurde dat nu niet.

Ginette Vandaele werd op 25 november 2016 op haar fiets aangereden door een auto. Dat gebeurde op het kruispunt van de Arme Klarenstraat met de Blekerijstraat, aan de VMS in Roeselare. De aanrijdster, R.S., was een kennis van het slachtoffer: hun (ex-)echtgenoten waren ooit collega's in dienst van de stad. Ginette raakte zwaargewond aan het hoofd en bezweek 19 dagen later in het ziekenhuis. "Moeder had boodschappen gedaan en was op weg naar huis", zegt zoon Gerdi Pollefeyt (42). "Ze had voorrang op het kruispunt." R.S., die helemaal niet snel reed, verklaarde aan de politie dat ze Ginette niet had opgemerkt omwille van de laagstaande zon. De politierechter vond dat een verzachtende omstandigheid, net als het feit dat de vrouw een blanco strafregister heeft en de voorrang op het kruispunt alleen maar is aangegeven door witte haaientanden die op het wegdek zijn aangebracht. Hij oordeelde dat een rijverbod voor R.S. niet nodig was. "Dat is opvallend mild", vindt Gerdi Pollefeyt, de zoon van Ginette Vandaele. "Anderzijds: een strengere straf brengt moeder niet terug.





Niet te snel

Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. De automobiliste had niet gedronken, reed ook niet te snel. Voor ons is dat belangrijk, al missen we moeder nog even hard. Het is goed dat er een vonnis is. Dat helpt in het rouwproces." Volgens de advocaat van R.S. denkt de aanrijdster nog elke dag terug aan het ongeval. "Ze lijdt eronder en kan het moeilijk verwerken." (VHS)