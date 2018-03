Reanimatiemarathon 15 maart 2018

02u38 0 Roeselare Gisteren vond in het kader van de Dag van de Zorg, een reanimatiemarathon plaats in Roeselare. Die werd georganiseerd door hogeschool Vives campus Roeselare en HBO Verpleegkunde Ic Dien, samen met stad Roeselare, Arhus en het Rode Kruis.

"Met deze actie willen we de mensen bewust maken van het belang van een snelle interventie in een noodsituatie. Tegelijkertijd zetten we het verpleegkundig- en andere zorgberoepen in de kijker", duiden Petra Petra Cobbaert, directeur HBO Verpleegkunde Ic Dien en Dieter Maes, opleidingshoofd verpleegkunde Vives Roeselare, de actie. In de voormiddag kregen leerlingen een interactieve infosessie. 's Namiddags doken zo'n honderd studenten van Vives en Ic Dien op drukke plaatsen op om hun kennis reanimatietechnieken over te brengen aan het brede publiek. Ze waren aan het werk in het Spillebad, ARhus, de muziekacademie STAP Adriaen Willaert, AZ Delta en op de Grote Markt en het Stationsplein. (CDR)