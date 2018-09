Rappende Christa weldra in Iedereen Beroemd STER VAN KINDERVERZORGSTER MET YOUTUBEKANAAL RIJST RAZENDSNEL SAM VANACKER

06 september 2018

02u28 0 Roeselare Christa Vansteenkiste (58) heeft een op z'n zachtst gezegd erg opmerkelijke hobby. Ze schrijft en brengt zelfgemaakte rapnummers over Roeselare. Met succes, want het werk van de nieuwe Roeselaarse rapster oogst enorm veel bijval. Gisteren toonde ze haar talent voor de camera's van Iedereen Beroemd.

'Beter dan Filip Kowlier', 'Formidabel', 'Alweer een hit'. De commentaren op Facebook liegen er niet om: de raps van Christa Vansteenkiste worden gesmaakt. Nochtans maakte de Roeselaarse kinderverzorgster pas een maand geleden een eigen account aan, nadat ze eerder zichzelf geleerd had hoe ze haar video's op Youtube kon posten. Door de sociale media schakelde het leven van Christa een versnelling hoger. "De reacties van al die warme mensen zijn prachtig om te lezen. Ik ben zowat de hele dag bezig met iedereen persoonlijk te bedanken. Weet je dat ik zelfs aangesproken door mensen als ik gewoon inkopen ga doen? Twee maanden geleden was ik nog tegen dat hele Facebookgedoe en nu kom ik op de nationale televisie. Fantastisch! Ik loop op wolkjes."





Wielermuseum

Gisteren stond een ploeg van het één-programma Iedereen Beroemd aan haar deur. De cameraploeg maakte met haar een tochtje door de stad en liet haar het beste van zichzelf geven op enkele bekende plaatsen in Roeselare. Onder meer de Grote Markt en het kasteel van Rumbeke staan op het programma. Speciaal voor de cameraploeg mocht ze zelfs binnen in het nieuwe wielermuseum, dat eigenlijk pas komend weekend officieel opengaat. Christa bracht er 'RSL 1' te berde, een rap over haar geliefde stad. Ze zal in de loop van het najaar te zien zijn in 'Het Antwoordapparaat', een nieuwe rubriek van Iedereen Beroemd.





'RSL 1' is niet haar enige nummer. In twee maanden tijd blikte Christa zeven raps in. "Ik slaap niet veel meer. Er ligt een cursusblok naast mijn bed en telkens als ik een ingeving heb, noteer ik die. Meestal zijn de liedjes gebaseerd op mijn leven. Zo maakte ik eentje over de schoolgaande jeugd, over mijn onwennige eerste stapjes in de uitgaanswereld, over de kleine zelfstandigen en over de troeven van Roeselare. Mijn recentste nummer 'Moeilijk Moment' is een serieuzer nummer en daarom wat atypisch, maar de reacties waren opnieuw enorm lovend. Ik geef mezelf bloot, maar dat loont. Mensen herkennen zich in mijn verhalen. In die zin denk ik ook een steun te kunnen zijn voor mensen die kampen met eenzaamheid en depressie. Met mijn hobby kan ik een stem geven aan mensen die anders nooit gehoord worden. Omdat ik het zelf ook heb meegemaakt."





Burn-out

Christa woont alleen in de Sneyssensstraat naast haar 87-jarige moeder. Haar vader overleed in 2009 en sindsdien combineert Christa de zorg voor haar mama met een halftijdse job als verzorgster bij het MPI campus Sterrebos. "Mentaal is mama nog sterk, maar haar gezondheid ging de laatste jaren achteruit, waardoor ik vaker thuis zat met niets om handen. Ik worstelde met een burn-out. Omdat ik altijd al goed ben geweest met woorden, pikte ik een oude hobby terug op en begon ik te schrijven. Toen ik mama mijn rap liet horen, pinkte ze een traantje weg. Ze is zo trots op me. Soms kijken we elkaar aan en beginnen we spontaan te lachen om hoe absurd snel alles kan veranderen."





Goochelen

Of ze geen plankenkoorts heeft? "Daar heb ik nooit last van gehad. Dat heb ik van mijn vader. Hij was een goochelaar en had er geen probleem mee om in de schijnwerpers te staan. Goochelen bleek niets voor mij, maar in de lagere school hield ik van voordrachten geven en opstellen maken. Ze waren altijd heel goed, in die mate dat de leerkrachten steevast punten aftrokken omdat ze niet geloofden dat ik ze zelf geschreven had. Spijtig genoeg heb ik dat zodanig vaak voor gehad dat ik nooit iets met dat talent heb durven te doen. Al mijn hele leven ben ik jaloers op mensen die van schrijven hun job kunnen maken. Maar nu haal ik die verloren tijd in door te goochelen met woorden. Ik geniet met volle teugen en hoop dat dit liedje nog lang mag blijven duren."





