Rap van Tong wil revue in de Rodenbachstad redden Charlotte Degezelle

13 april 2019

09u00 5 Roeselare Als alles meezit, kan Roeselare vanaf maart 2021 opnieuw genieten van een revue met de vertrouwde personages als Mongske en Jules. Na het opdoeken van de Rousselaerse Revue Compagnie staken enkele vroegere leden de koppen bijeen en richtten ze de nieuwe vereniging ‘Rap van Tong’ op. Zij willen revue brengen zoals het hoort, waarbij Roeselare centraal staat en de actualiteit op de korrel wordt genomen. “Zelfs de politici vonden de revue de voorbije jaren te braaf”, horen we bij het kersverse bestuur.

Liefhebbers van revue kunnen opgelucht adem halen. Nadat De Rousselaerse Revue Compagnie in het najaar van 2018 de handdoek in de ring gooide door interne strubbelingen en een dalende interesse van het publiek, verdwijnt het genre niet definitief van de scène in Roeselare.

Zeven ex-leden richtten zopas Rap van Tong op, een nieuwe vereniging die zowel revue als toneel wil brengen. “Overal waar wij de voorbije maanden kwamen, kregen we te horen dat het zo jammer is dat het gedaan is met de revue”, vertelt Mario Bisschop, bestuurslid commissaris van Rap van Tong. “Het publiek is dus echt wel vragende partij. Bovendien zit revue ook gewoon in ons hart en hangen we als groep goed aaneen.” “Toch is er serieus over nagedacht”, pikt voorzitter Luc Verleye in. “Kunnen we dit wel aan? Hoe pakken we het aan? Wie stapt mee in het verhaal? We hebben alle mensen die de voorbije jaren meewerkten met de revue gecontacteerd en uiteindelijk beslist er voor te gaan. Met inspraak van iedereen en de groepsgeest die voorop staat, iets wat vroeger ontbrak. Maar we kijken vooruit en nemen alle positieve ervaringen van vroeger me. We willen niet natrappen, maar zullen antwoord geven op het podium.”

Rap van Tong staat in december voor het eerst op het podium van zaal OCAR. Met vijf voorstellingen willen ze zo’n 1.000 toeschouwers lokken. “Maar dit jaar brengen we nog geen revue maar een bestaande komedie waar we zelf gaan aan sleutelen”, aldus Verleye. “We willen iets speciaals brengen, iets met een grote bezetting op het podium maar bovenal kwaliteit. Ook volgend jaar zal er, hoewel we dan het laatste weekend van maart en het eerste van april in de OCAR staan, wellicht nog geen revue zijn maar toneel. We mikken voor onze eerste revue op maart 2021 maar er is nog geen zekerheid. We willen eerst een goed concept vinden en ondertussen de mensen laten smachten naar revue. We hebben bakken ervaring in huis, op scène maar ook achter de schermen, maar het moeilijkste wordt het schrijven van een nieuwe revue. We willen weg van wat de laatste jaren gebracht werd in Roeselare. Die revues waren te langdradig, te weinig Roeselaars en te braaf. Wel zullen we wellicht de gekende personages die door de jaren heen door ons allen ontwikkeld zijn behouden. Wij willen opnieuw revues brengen voor volle zalen en ervoor zorgen dat zowel onze leden als de toeschouwers de zaal en de repitieruimte verlaten met een glimlach op het gezicht.”