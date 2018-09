Rallyrijder verliest rijbewijs na 106 km/u in bebouwde kom 05 september 2018

Een deelnemer aan de rally Omloop van Vlaanderen in Roeselare moest zaterdag om een wel heel opmerkelijke reden zijn wedstrijd staken. Tijdens een verbindingsrit kon de politie zijn rallywagen flitsen aan 106 kilometer per uur in de bebouwde kom, waar je slechts 50 mag. De rallyrijder verloor meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen. In totaal reden afgelopen weekend in de onmiddellijke omgeving van de kp's en langs de verbindingsritten 663 van de 9.529 gecontroleerde voertuigen (6,9 procent) te snel. Zij mogen zich aan een onmiddellijke inning of een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten. (LSI)