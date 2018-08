Radiozender Joe trakteert werknemers Mulder op ijsjes 07 augustus 2018

De hele zomer lang stuurt radiozender Joe een ijskar de baan op om werknemers van bedrijven te verrassen met verfrissende ijsjes. Gisteren streek de ijskar samen met Joe-dj Nathalie Delporte neer bij Mulder Natural Foods in Beveren. Het personeel werd getrakteerd op een ijsje, maar mocht ook een uur lang de muziek kiezen voor het programma 'Out of Office'.





"Het concept van de Joe-ijskar is dat die pas op bezoek komt als de directie afwezig is. Wij hebben onze directeur Wim Houf dan ook een dagje met verlof gestuurd", lacht Josefine Berteloot. (CDR)