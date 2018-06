Radio Bingo tijdelijk terug op antenne 21 juni 2018

Radio Bingo verloor eind vorig jaar hun licentie en verdween zo uit de ether. Maar sinds afgelopen zondag is Radio Bingo weer tijdelijk te beluisteren. Gedurende negen dagen kun je via 97.4 FM luisteren naar Batjesradio Bingo #VANRSL. Dat is radio met veel informatie en interviews over de Batjes en natuurlijk dé hits van Radio Bingo. Op zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 juni wordt live uitgezonden van op het vernieuwde Stationsplein. Ook de muziekfestivals Roeselpop en Roeselswing op het Stationsplein zal je kunnen beluisteren via Batjesradio Bingo #VANRSL. Luisteren kan sowieso altijd digitaal op www.batjesradio.be, www.radiovanrsl.be en www.radiobingo.be of via TuneIn of de Radio Bingo App. (CDR)