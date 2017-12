Radio Bingo doet verder op het internet 02u32 0

De Roeselaarse Radio Bingo, die het in de strijd om het behoud van de zendfrequentie moest afleggen tegen internetradio Wradio en vanaf maandag uit de ether verdwijnt, gaat volledig digitaal. "Via www.radiobingo.be en diverse radio-apps kunnen de luisteraars Bingo blijven beluisteren", laat Andy Degryse van Radio Bingo weten. "De voorbije weken kregen we heel wat steun van luisteraars en sympathisanten die niet begrijpen dat hun vertrouwde radio na 35 jaar verdwijnt. Deze steun is een stimulans geweest voor ons om verder te gaan, volledig digitaal. Ook zullen we de evenementen die wij in het verleden ondersteunden, blijven ondersteunen als mediapartner en mede-organisator." (SVR)