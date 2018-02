R&Breakfast focust op wensen van gasten KLANTEN KUNNEN KIEZEN TUSSEN SLOW PADS OF STILTEKAMER CHARLOTTE DEGEZELLE

03 februari 2018

03u09 0 Roeselare R&Breakfast in de Stationsdreef is het eerste kleinschalige logies in Vlaanderen dat gebruik maakt van zogenaamde slow pads, een soort tablets die je enkel vindt in chique hotels en die de gasten op hun tempo alle info bezorgen die een gastheer kan geven. Lex Corijn richtte ook, in de trend van het digitaal detoxen, een stiltekamer in waar technologie uit den boze is.

Menselijke interactie en welbevinden zijn de kernwoorden bij Lex Corijn zijn recentste investeringen. "Items als stress, burn-out en bore-out staan steeds meer op de agenda", zegt hij. "Net daarom wou ik mijn B&B, die drie kamers telt en ondertussen negen jaar bestaat, eens vanuit die invalshoek benaderen. Wereldwijd omarmen mensen hun welbevinden."





Innovatief

In eerste instantie investeerde Lex in een innovatief mobiel en digitaal systeem. Zogenaamde slow pads. "Het is een Zwitsers systeem met Duitse technologie", verduidelijkt Lex.





"Momenteel wordt het al benut door verschillende chique hotels, maar ik ben de eerste en enige B&B in Vlaanderen die het tot nu toe gebruikt. De slow pads zien eruit als een tablet maar zijn niet gemaakt om te surfen. Integendeel, het systeem dwingt om alles wat trager te benaderen. Je vindt ze in alle kamers, maar ook op andere plekken in de B&B. Ze hebben een ondersteunende functie als guest directory in het Nederlands, Frans, Duits en Engels, waarbij alle info over de B&B ter beschikking worden gesteld, conciergediensten worden aangeboden, er zo'n 400 kranten en muziek beschikbaar zijn en specifieke info rond leuke adresjes en belevingen in de stad, de streek en de provincie.





Geen ellenlange uitleg

Ook kunnen gasten via de slow pads roomservice, een wellnessafspraak of een volgend verblijf boeken. Eigenlijk vertellen ze alles wat ik als gastheer kan vertellen. Wie incheckt heeft veelal geen zin in een ellenlange uitleg, maar wil zich rustig installeren op de kamer. Nu gebeurt dit digitaal en op eigen tempo. Het systeem laat toe om de regie van een verblijf te optimaliseren op een ongedwongen, aangename manier."





Tweede nieuwigheid is een stilte kamer. "Hier is meer en meer vraag naar", weet Lex. "Het is een kamer die volledig losgekoppeld is van alle technologie. Er is geen wifi, geen tv, geen radio... dus perfect voor wie digitaal wil detoxen. Daarentegen vind je er wel gezelschapsspelen, boeken, anti-stress kleurplaten, pen en papier..."





Masterclasses

Tot slot maakt R&Breakfast ook werk van arrangementen rond welbevinden die focussen op beweging, voeding, lichaam en geest. In juni, augustus en november staan er zelfs masterclasses rond het thema gepland.





Meer op www.rnbreakfast.be.