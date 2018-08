Queeste naar piratenschat sluit zomervakantie af 24 augustus 2018

Tattoos, ooglapjes, bootjes bouwen, een zeepaardenkoets en aan de hand van een echte schatkaart graven naar een piratenschat. Het staat allemaal op stapel tijdens Barrier Vertier Pirateneiland op 29 augustus. Naar jaarlijkse traditie slaan Grill De Barriere in de Zilverbergstraat en Cultuurkapel De Schaduw opnieuw de handen ineen voor een spetterende afsluiter van de zomervakantie.





"We gaan kapseizen, enteren, de kinderen schminken en piratenkapsels aanmeten en nog tal van avontuurlijke activiteiten organiseren", vertellen Jonah Muylle en Pieter Dewaele. "Barrier Vertier is er voor kinderen tussen 4 en 10 jaar en we kunnen er maximaal 150 verwelkomen. De (groot)ouders kunnen terecht op het terras van De Barriere die trouwens uitzonderlijk al open is van 12 uur. Bij regenweer hebben we een noodscenario voorzien." Tickets in voorverkoop, via www.deschaduw.be, kosten 7 euro. Aan de deur betaal je 10 euro. (Groot)ouders komen er gratis in. (CDR)