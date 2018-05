Quartes vrijgesproken voor dodelijk arbeidsongeval 29 mei 2018

Mengvoederbedrijf Quartes uit Roeselare is niet verantwoordelijk voor het arbeidsongeval dat op 13 november 2015 het leven heeft gekost aan onderhoudstechnicus Karim Priem (32) uit Roeselare. Priem werkte al tien jaar in de firma. Hij wou op de fatale dag herstellingswerken aan een automatische weegbrug uitvoeren waar al langer problemen mee waren. De machine bevond zich in een geautomatiseerde afdeling van het bedrijf. Karim raakte gekneld en overleed ter plaatse. De arbeidsauditeur verweet het bedrijf vooral dat er geen camera in de controlekamer was en de machine niet met een noodstop kon gestopt worden. Volgens de rechter lag de grootste fout bij het slachtoffer zelf. Hij was in de gesloten kooi geklommen terwijl de weegbrug nog in werking was en dat was verboden. (LSI)