Quartes terecht na dodelijk arbeidsongeval mecanicien 27 maart 2018

Het voederbedrijf voor nutsdieren Quartes uit Roeselare staat terecht voor onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg na een dodelijk arbeidsongeval in november 2015.





Onderhoudstechnicus Karim Priem (32) uit Roeselare raakte toen gekneld in een mengvoedermachine, hij overleed ter plaatse. Het bedrijf wordt door de arbeidsauditeur vooral verweten dat er geen camera was in de controlekamer en dat de machine niet kon stopgezet worden in de machine zelf. Er waren al geruime tijd problemen waarop Karim besloot de machine vanbinnen te gaan controleren. Hij stapte over het hek met een sensor. "De machine kon niet veiliger zijn", pleitte de advocate van het bedrijf. "De werknemer is doelbewust over het hek geklommen. Hoe jammer het ook is, de grootste fout ligt bij de werknemer zelf." Vonnis op 28 mei.





(AHK)