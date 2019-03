PVDA heeft volledige lijsten voor federale en Vlaamse verkiezingen klaar CDR

28 maart 2019

0

De Partij Van De Arbeid (PVDA) is klaar met hun huiswerk voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei. In ARhus stelden ze hun volledige lijsten voor. Ze tonen zich ambitieus. “De PVDA zit in de lift. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen verdriedubbelden we nationaal ons aantal gemeenteraadsleden en de groei van onze partij gaat onverminderd door”, zegt Jouwe Vanhoutteghem. “Ook de voorstellen van de PVDA kennen veel succes en worden meer en meer overgenomen door andere partijen. Denk maar aan ons voorstel voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto, de verlaging van de BTW van 21 naar 6% op energie of het invoeren van gratis bus en tram. Dit zijn allemaal zaken die aantonen dat wij met de PVDA de locomotief op links willen en kunnen zijn. Wij zijn bijzonder trots op onze lijst, een heel diverse lijst op maat van de samenleving, vol mensen die elke dag hun idealen in de praktijk omzetten. In West-Vlaanderen kun je op 26 mei 3 keer een vrouwelijke lijststem uitbrengen, een duidelijke keuze van ons. Dat kan voor Vlaanderen voor Natalie Eggermont, klimaatactiviste en spoedarts uit Kortrijk, voor de kamer voor Ilona Vandenberghe, voorzitster PVDA Oostende en leerkracht in het volwassenenonderwijs, en voor Europa voor Line De Witte, leerkracht en gemeenteraadslid in Leuven.”

Op de lijst voor het Vlaams Parlement prijken 22 effectieve namen. In volgorde gaat het om Natalie Eggermont uit Kortrijk, Roeselarenaar Ronny Saelen, de Oostendse Charlotte Eerebout, Marino Doebbels uit Houtave, Naima Barrhane en Yves Depauw uit Kortrijk, Diksmuideling Daimy Declerck, Khalid Labriq uit Harelbeke, Vera Verheye uit Tielt, Jimmy Lestabel uit Oostende, Debbie Haest uit Diksmuide, Ieperling Ludovic Ide, de Wevelgemse Katrien Hugelier, Gistelnaar Geert Onraedt, Marjan Linten uit De Panne, Niki Devoldere uit Izegem, de Harelbeekse Stephanie Verbrugghe, Jean-Marie Galloo uit Kortrijk, de Zwevezeelse Carla Willaert, Bart Pillart uit Poperinge, Julie Rouzeré uit Oostende en Filip Desmet uit Kortrijk. Opvolgers zijn Jouwe Vanhoutteghem uit Kortrijk, de OOstendse Sonia Ten Hartog, Roeselarenaar Thierry De Kerf, Alice Parmentier uit Menen, Johan Saelens uit Kuurne, Marij Defieuw uit Kortrijk, Roeselarenaar Bart Neirinck, de Wervikse Inge Vantomme, Remi Anzempamber uit Diksmuide, Petra Vandendriessche uit Izegem, Bruggeling Peter Gelaude, de Roeselaarse Kathy Vandenbrande, Ieperling Geert Vanlangendonck, Lizzy Rys uit Zwevezele, Dana Feyereisen uit Oostende en Rudy Nuytten uit Menen.

Voor het federaal parlement zijn Ilona Vandenberghe uit Oostende, Patrick Baekelandt uit Kortrijk; de Brugse Bieke Lantsoght, Menenaar Peter Degand, de Kortrijkse Carole Vergote, Wilfried Vanacker uit Ingelmunster, de Roeselaarse Véronique Vanhixe, Dirk Vanmassenhove uit Oostende, Nele Vandenberghe uit Kortrijk, Roeselarenaar Gilles Van Loocke, de Oostendse Petra Lust, Bruggeling Johan Descheemaecker, de Kortrijkse Melissa Van Overtvelt, Tieltenaar Ivan De Pauw, Ariane Seynaeve uit Kuurne en Kortrijkzaan Marino Coolsaet de effectieve kandidaten. Ze worden opgevolgd door Bruggeling Stephen Brigitta, Heidi Walgraeve en Daniel Callens uit Kortrijk, de Menense Heidi Saelens, Waregemnaar Martin De Vreese, Cynthia Vanaelst uit Oostende, Mario Vanneste uit Kortrijk, de Tieltse Rita De Volder en tot slot Mieke Vandriessche uit Menen.

