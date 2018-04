Publica Award voor 1788 27 april 2018

Stad Roeselare won de Publica Award in de categorie 'goed bestuur' met 1788, het centrale contactpunt voor alle vragen en meldingen van burgers voor de stad dat vorig jaar in maart werd gelanceerd. Deze prijzen bekronen de meest innovatieve en originele projecten binnen de verschillende sectoren van de Belgische overheid. De lancering van 1788 kwam er na een interne evaluatie van de werking en de resultaten van een tevredenheidsbevraging bij de Roeselaarse inwoners. Daaruit bleek dat de behandeling van meldingen een pak beter kon. Via 1788 hebben de stadsdiensten al meer dan 10.000 meldingen en vragen behandeld.





(CDR)