Provincie voorziet al in 2019 miljoen euro voor River Terminal Roeselare 20 november 2018

02u25 0 Roeselare In het budget voor 2019 voorziet de provincie West-Vlaanderen al een miljoen euro voor de realisatie van de River Terminal in Roeselare. Dat vernam Izegems provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V).

De voorziene middelen zijn er om het project te versnellen en studieopdrachten op te starten. "De resterende en waarschijnlijk de meeste middelen zullen dan effectief in 2020 ingezet worden voor de concrete realisatie", zegt Himpe.





Om te anticiperen op het groeiende vervoer via water van bulk en paletten op het kanaal Roeselare-Leie wordt geïnvesteerd in een overslagplatform. De Vlaamse Waterweg nv en de POM West-Vlaanderen willen ter hoogte van Schaapbrugge een nieuwe binnenvaartterminal ontwikkelen van ongeveer twee hectare waar men vanaf 2020 minstens 10.000 ton wil overslaan.





Zo kan men zo'n 3.500 vrachtwagens per jaar van de weg halen. De investering van zo'n 5,5 miljoen euro zal gerealiseerd worden via een cofinanciering door beide instanties in een 80/20-verhouding. "Er zal gezocht worden naar exploitanten en er zijn blijkbaar al geïnteresseerde bedrijven. Maar de procedure is nog niet opgestart", zegt het provincieraadslid. (CDR)