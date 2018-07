Provinciale centen voor plattelandsprojecten 31 juli 2018

Twee projecten van Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor de landbouwsector in Beitem, kunnen rekenen op financiële steun in het kader van 'Leader Westhoek', het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. Het gaat om 'Aan de slag met smartfarming' en 'Agromechatronicasector meets Smarter'.





Via het eerste project wil Inagro landbouwers aanzetten om meer gebruik te maken van precisielandbouwtechnologiën. Drones bijvoorbeeld kunnen hen helpen bepalen welke zones van de graanakkers meer of minder bemesting nodig hebben. Het project heeft een prijskaartje van 148.825,96 euro waarvan Leader Westhoek 74.412,98 euro ophoest. Met het project 'Agromechatronicasector meets Smarter Technology' wil Inagro een tweejaarlijks evenement organiseren. Daar worden kleinere machinebouwers in contact gebracht met productiebedrijven die slimme hard- en software aanleveren. Het evenement zou doorgaan in een landbouwcleantechsalon in de regio Ieper- Poperinge. Het kostenplaatje hiervan bedraagt 78.000 euro, waarvoor Inagro mag rekenen op 39.000 euro aan financiële steun. (CDR)