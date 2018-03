Probleem met Shop&Go opgelost 14 maart 2018

Via sociale media lieten enkele Roeselarenaars verstaan dat er problemen waren met het Shop &Go-systeem. Op 108 plaatsen in het centrum mag je 30 minuten gratis parkeren. Dat wordt gecontroleerd door een sensor in de grond. Maar blijkbaar waren er enkele mensen die de voorbije dagen al beboet werden vooraleer het gratis halfuur verstreken was. N-VA-raadslid Frederik Declercq kaartte dit aan tijdens de commissie openbare werken en mobiliteit. Daar kreeg hij te horen dat er inderdaad sprake was van een probleem met de software dat ondertussen opgelost is. Wie benadeeld werd, wordt vergoed. (CDR)