Prinsenhof toont 80-jarige geschiedenis in expo 15 november 2018

Wijk Prinsenhof viert dit jaar z'n 80ste verjaardag en pakt uit met een tentoonstelling over de voorbije decennia. 'Ten Huyze Prinsenhof' toont een overzicht van 80 jaar geschiedenis aan de hand van 80 geselecteerde foto's, videomateriaal, voorwerpen en artefacten. De expo is nog tot 18 november elk weekend te bezoeken. Op zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag ook 's morgens van 9.30 tot 12 uur. Dit in de woning aan de Prins Albertstraat 120.





(CDR)