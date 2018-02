Prins Alexander XXXIII neemt Sint-Lutgart op sleeptouw 08 februari 2018

02u34 0 Roeselare Prinsessen, dokters, superhelden, clowns en zelfs een volledige klas die in de huid van FC De Kampioenen kroop. Basisschool Sint-Lutgart kleurde gisteren letterlijk en figuurlijk de Meiboomwijk met hun carnavalsstoet.

"Het was jaren geleden dat we nog door de wijk trokken", vertelt Loes Wtterwulghe, leerkracht van het eerste leerjaar. "De stoet kon niet alleen op veel bekijks rekenen, maar is zeker ook voor herhaling vatbaar. Leuk extraatje was dat we Arjan Parmentier, ofte stadsprins Alexander XXXIII, wiens dochtertje in m'n klas zit, konden strikken om op kop te lopen. Alle kindjes kwamen verkleed naar school en mochten zelfs hun boekentas thuislaten."





Voor de stoet werd er in de Acaciastraat geknutseld en gedanst als voorsmaakje op de krokusvakantie die er straks aankomt.





(CDR)