Primeur: Tyre fitting zone op Omloop van Vlaanderen

02u41 0 Roeselare De 59e Omloop van Vlaanderen duikt opnieuw op in het centrum. Op 31 augustus en 1 september palmen ze het Polenplein in waar ze uitpakken met een tyre fitting zone, een gegeven dat nooit eerder toegepast werd in de Belgische rallywereld. Daarnaast staan nog tal van nieuwigheden op de agenda.

"Eerst en vooral keert de spectaculaire KP Zoning, met publiekszone op de rotonde, terug. Die wordt aangedaan op zowel vrijdag als zaterdag. Nieuw op vrijdag is een showgedeelte op de terreinen van Rijschool Lust waarna het richting KP De Ruiter gaat. Op zaterdag worden de KP's Passendale, Houthulst, Zilverberg, Rumbeke en ook opnieuw de zoning verreden. Omdat die nogal bandenverslindend is, voorzien we op het Polenplein niet alleen een hergroeperingsplek, maar ook een tyre fitting zone waar de (co-)piloten zelf aan de slag moeten en de klus moeten zien te klaren in maximum 15 minuten. Dit werd nooit eerder in België toegepast en zal voor de nodige ambiance en spektakel in het hart van de stad zorgen.





Tot slot komt het servicepark in de Kachtemsestraat, vlak bij KP Zoning. We voelen ons er echt welkom, want heel wat van de bedrijven stellen hun parking voor ons open. Van Blejko beton mogen we het wagenpark op zijn site inrichten waardoor het hele rallygebeuren echt gegroepeerd en dat moet voor extra beleving zorgen."





