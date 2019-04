Priester Jan Cocle overleden CDR

18 april 2019

15u29 0

Priester Jan Cocle is op dinsdag 16 april 2019 overleden op 94-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Ieper op 20 juni 1924 en tot priester gewijd in Brugge op 4 maart 1950. Cocle was van 1952 tot 1959 leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende. Vervolgens ging hij aan de slag als adjunct-directeur in de school voor maatschappelijk dienstbetoon in Roeselare en werd hij ook diocesaan proost van de KSA. Beide functies gaf hij in 1962 op om directeur te worden van de Grauwzusters Franciscanessen Roeselare en leerkracht aan het lyceum van de Grauwzusters in Roeselare. In 1989 ging hij met pensioen. De uitvaart vindt plaats op woensdag 24 april om 10.30 uur in de Sint-Michielskerk in Roeselare.