Première Roeselaars Filmjournaal 2018 in ARhus CDR

10 januari 2019

07u26 0

Wie denkt alle jaaroverzichten nu wel te hebben gehad, heeft het mis. ARhus en de werkgroep Filmjournaal van de stad Roeselare programmeren de komende maand op diverse locaties vertoningen van het Roeselaarse Filmjournaal 2018. De première gaat door in ARhus op vrijdag 18 februari. Het Roeselaarse Filmjournaal is een verzameling van filmmateriaal over de stad. In het Roeselaarse Filmjournaal 2018 zie je onder meer beelden van ‘Time can tell’, het videokunstfestival in Roeselare waarbij je op zeven locaties in de stad een opmerkelijke verzameling werken kon zien van internationale, nationale en lokale video- en multimediakunstenaars. Maar ook de opening van het nieuwe KOERS museum van de wielersport, de opening van het ARhus Café en de uitreiking van de Adriaan Willaert Award komen aan bod. Aansluitend na de vertoning van het Roeselaarse Filmjournaal 2018 keert men ook 10 jaar terug in de tijd, met het Filmjournaal van 2008. Dit bevat beeldmateriaal van onder andere het voormalige Wielermuseum, de begrafenis van oud-burgemeester Daniël Denys, de fietswedstrijd tussen Kris Declercq en Luc Martens, … De première in ARhus start om 19.30 uur en wordt ingeleid door schepen Dirk Lievens. ARhus biedt alle aanwezigen een welkomstglas en afsluitende drink aan. Inschrijven via www.arhus.be of telefonisch op 051/69.18.00 is noodzakelijk. Vervolgens zijn een voorstellingen in onder meer WZC St. Henricus, dienstencentrum Ten Elsberge, WZC De Waterdam,… De volledige kalender is te vinden op www.arhus.be/kalender. De vertoningen zijn gratis.