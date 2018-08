Potloodventer gespot in Sterrebos 23 augustus 2018

In het Sterrebos in Rumbeke (Roeselare) is dinsdag rond half zes 's avonds een potloodventer gesignaleerd. Een dame wandelde met haar hond in de Bornstraat toen ze plots in het bos een man opmerkte die met zijn geslachtsdeel in de hand stond. De man had een bruine T-shirt over het hoofd om onherkenbaar te kunnen blijven. De dame liep naar huis en keerde met haar echtgenoot terug, tevergeefs. Hun minderjarige dochter beleefde vorig jaar aan het Sterrebos dezelfde nare ervaring. Toen had een man op een fiets enkel een regenjas aan. De vrouw deed aangifte bij de politie. In en rond het Sterrebos is wel vaker sprake van exhibitionisme. Het voorbije anderhalf jaar liepen bij de politie van de zone Riho acht meldingen binnen. De dader kon geen enkele keer geïdentificeerd worden. Het bos heeft een bijzondere aantrekkingskracht voor openbare zedenschennis: het zorgt voor beschutting en bij betrapping kan snel ontsnapt worden. (CDR/LSI)